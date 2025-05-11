Выставка в честь 80-летия Великой Победы открылась в Дубне

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Музее Дубны начала работу новая выставка под названием «Дубна и война. Память через поколения», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает воссозданную обстановку деревенского дома времен войны, когда Дубна еще не была городом, а также раздел, посвященный медицинскому обслуживанию раненых.

Особое внимание уделено перевязочной, располагавшейся во второй школе, куда с ноября 1941-го по февраль 1942-го года доставляли бойцов прямо с фронта.

Впервые музей рассказывает о трудовом подвиге фронтовиков, которые после войны переехали в Дубну и вместе с последующими поколениями принимали участие в строительстве и развитии города.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что в этом году Музей Дубны проделал большую работу по сохранению памяти о вкладе жителей населенных пунктов в Победу. Эта история — наша общая гордость.

Первые посетители выставки — ветераны из программы «Активное долголетие» — признались, что экспозиция произвела на них сильное впечатление, особенно их тронула стена памяти с фотографиями знакомых лиц старшего поколения.

Выставка будет открыта для посетителей в Музее Дубны до 17 августа.

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