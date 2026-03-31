Выставка в арочных окнах Культурного центра открылась во Фрязине

Знаменитые арочные окна Культурного центра на время сменили свой облик. Теперь это не просто часть фасада, а полноценная выставочная площадка, где развернулся вернисаж Клуба фрязинских художников.

Необычный формат экспозиции стал творческим подарком для всех работников культуры, приуроченным к Международному дню театра.

«Решение выставить работы в окнах позволило стереть границы между искусством и зрителем. Прохожие, спешащие по делам, невольно замедляют шаг, погружаясь в мир красок и образов. Экспозиция поражает своим стилистическим многообразием: здесь соседствуют классические пейзажи, экспрессивные абстракции и тонкие графические работы. Богатство палитры местных мастеров превратило привычную прогулку по городу в увлекательное путешествие по миру живописи», — сообщили организаторы.

Также организаторы подчеркивают: двери учреждения всегда открыты для тех, кто ищет вдохновение.