Выставка «Узоры народов России» открылась в школе № 2 в Истре

На разноцветных полотнах Зифы Тулумбаевой можно найти героев русских, башкирских, татарских, чувашских, марийских, тувинских и северных народов. На выставке школьники смогли пообщаться с художницей и насладиться ее работами.

«Эти картины меня очень завораживают. Очень много ярких оттенков, которые притягивают взгляд, различных орнаментов и узоров на этих картинах. Мне нравится, что на них представлены люди различных народов и на них — олицетворение каких-либо культур», — поделилась впечатлениями ученица школы № 2 города Истра Дарья Топленикова.

Рисует художница картины с помощью особенной техники — орнаментализма. На каждом полотне можно увидеть похожие узоры — это говорит о единстве разных народов России. Хоть выставка и была временной, но частица ее останется в Истре. Художница подарила школе одну из своих работ о Москве. Картина будет украшать первый этаж учебного корпуса.