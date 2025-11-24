Выставка ушедших художников открылась в Жуковском

Во Дворце культуры впервые распахнула свои двери уникальная выставка «Ушедшие художники города Жуковского». Экспозиция стала первой попыткой собрать воедино и представить широкой публике творческое наследие мастеров, чьи жизни и вдохновение были неразрывно связаны с городом.

«Представленные в экспозиции произведения — это не просто картины, это живая память о тех, кто своим талантом обогащал культурный ландшафт Жуковского. Каждая работа — это фрагмент души художника, его взгляд на окружающий мир. Выставка дает возможность современникам прикоснуться к истории города через призму искусства, увидеть, как менялся Жуковский, его жители, его атмосфера, глазами тех, кто жил здесь раньше», — отметили организаторы.

Также во Дворце культуры отметили, что это возможность для жителей заново открыть для себя или впервые познакомиться с творчеством мастеров. Среди почетных гостей выставки был глава городского округа Андроник Пак, который в своем выступлении подчеркнул важность подобных мероприятий. Он отметил, что сохранение и популяризация художественного наследия местных авторов — это не просто дань уважения прошлому, но и инвестиция в будущее, в формирование культурной идентичности города и воспитание нового поколения.

Экспозиция находится в фойе Большого зала Дворца культуры, расположенного по адресу: улица Фрунзе. Выставка будет открыта для посещения до 5 декабря.