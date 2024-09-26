Выставка учебных мест и вакансий прошла в Серпухове

В Пущине состоялась выставка учебных мест и вакансий «Образование и карьера — 2024», которая привлекла внимание школьников, их родителей и педагогов. Мероприятие предоставило уникальную возможность познакомиться с разнообразием профессий и специальностей, а также задать волнующие вопросы представителям ведущих вузов и средних специальных учебных заведений.

Специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи активно помогали старшеклассникам пройти компьютерное тестирование. Этот процесс позволил выявить интересы и склонности учащихся в различных профессиональных сферах, что значительно облегчило выбор будущей специальности для многих пущинских школьников.

Организаторы пригласили учащихся 7-11 классов, их родителей, учителей и всех заинтересованных в получении профессионального образования посетить Ярмарку учебных мест. Она была развернута в фойе кинозала «Молодость» и предложила насыщенную программу.

В рамках мероприятия прошли встречи с представителями высших и средних специальных учебных заведений, где участники могли получить подробную информацию об условиях приема. Также проводилось компьютерное тестирование по профориентации, а специалисты давали консультации по вопросам профориентации и трудоустройства.

Выставка стала важным шагом для многих школьников на пути к осознанному выбору будущей профессии, предоставив им все необходимые инструменты для успешного начала карьеры.

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