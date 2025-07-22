Выставка тематических энциклопедий прошла в детской библиотеке в Луховицах

Познавательное мероприятие организовали для юных читателей в муниципальном округе Луховицы. В городской детской библиотеке организовали выставку под названием «Ужасно интересно, все то, что неизвестно».

Выставка-почемучка, как ее назвали сами сотрудники, стала настоящим порталом в энциклопедическую вселенную для книголюбов. В экспозиции были представлены разнообразные энциклопедии — от универсальных до тематических.

Ребята с интересом исследовали каждый экземпляр, наполненный фактами и открытиями. Кроме того, участники мероприятия смогли познакомиться с детскими журналами, которые содержали множество головоломок и заданий.

Ответы на них были спрятаны на страницах этих изданий, что добавляло элемент игры и стимулировало любознательность детей.

Мероприятие способствовало развитию интереса к чтению и познанию нового.