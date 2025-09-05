Выставка техники и энергооборудования пройдет в Подмосковье 10 сентября

Выставка техники для топливно-энергетического комплекса пройдет в Подмосковье 10 сентября. На ней представят разработки российских и международных компаний.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, участники выставки смогут ознакомиться с техникой, оборудованием и успешными кейсами лидеров отрасли.

Так, «Россети Московский регион» представит компактный современный унифицированный переходной пункт для соединения воздушных и кабельных линий электропередачи на опоре. На стенде также разместят результаты внедрения автоматизированного управления мобильными бригадами.

Компания «Пиэлси Технолоджи» представит разработки оборудования, которые лежат в основе автоматизации промышленности. В выставке также примут участие «Мособлэнерго», «Телематические решения», «Лартех» и другие предприятия.

Мероприятие пройдет в рамках межрегионального энергетического форума. На нем эксперты отрасли смогут выработать решения для формирования новых стандартов.

«Московская область, как регион-лидер в цифровой трансформации ТЭК, готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнерами, научным сообществом, бизнесом и коллегами из других регионов „энергетику будущего“ — умную, эффективную, безопасную, ориентированную на потребности людей и развитие нашей страны», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.