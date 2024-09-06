Выставка техники и экипировки из зоны СВО началась в Можайске

На экспозиции рассказывают о боевом пути 32-й стрелковой дивизии, которая была в боях на Бородинском поле в 1941 году. также делятся историями об участии в СВО 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии. На торжественном открытии экспозиции присутствовали офицеры и ветераны этого воинского формирования. А еще были волонтеры из «Золотых рук ангела». Они плетут защитные сети, делают окопные свечи и отправляют гумпомощь на фронт.