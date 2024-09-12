Выставка «Те самые вещи» открылась в музее в Сергиевом Посаде

Выставка «Те самые вещи» открылась в выставочном зале «Поленовская дача» музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиевом Посаде. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали об экспозиции.

Посетители смогут увидеть уникальные произведения искусства, изображенные на фотографиях семьи Мамонтовых. Это предметы, не вошедшие в постоянные экспозиции.

Увидеть «Те самые вещи» и узнать об их истории можно до 6 октября. Подробности на сайте музея.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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