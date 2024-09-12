Сегодня 11:42 Выставка «Те самые вещи» открылась в музее в Сергиевом Посаде Фото: Музей-заповедник «Абрамцево»
Выставка «Те самые вещи» открылась в выставочном зале «Поленовская дача» музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиевом Посаде. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали об экспозиции.
Посетители смогут увидеть уникальные произведения искусства, изображенные на фотографиях семьи Мамонтовых. Это предметы, не вошедшие в постоянные экспозиции.
Увидеть «Те самые вещи» и узнать об их истории можно до 6 октября. Подробности на
сайте музея.
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