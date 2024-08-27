Выставка «СВОих не бросаем» прошла в Домодедове

В парке «Елочки» в Домодедове состоялось открытие тематической зоны «СВОих не бросаем». Это событие стало важной частью празднования юбилея городского округа, привлекая внимание к поддержке бойцов и жителей приграничных территорий.

В рамках мероприятия посетителям рассказали о том, как жители Домодедова оказывают помощь бойцам и жителям Донбасса, Луганска, Херсона и Запорожья, а также о работе школ городского округа по сохранению исторической памяти о событиях в этих регионах.

Гости выставки получили возможность лично поучаствовать в плетении маскировочных сетей, изготовлении оберегов и браслетов, а также написать письма на фронт. Эти активности стали символом поддержки и солидарности с теми, кто находится на передовой.

Муниципальный дом «Юнармии» организовал мастер-классы по пилотированию беспилотных летательных аппаратов и сборке-разборке автомата, что вызвало большой интерес у молодежи и взрослых.

Также на выставке была представлена экспозиция музея домодедовской школы № 9 имени Героя Советского Союза Давыда Курыжова под названием «Вечный ZoV». Экспозиция включала элементы быта воинов на передовой и фрагменты вооружения, предоставляя посетителям возможность глубже погрузиться в условия, в которых находятся наши защитники.

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