Выставка студенческих плакатов о войне откроется в Гжели

В Гжельском государственном университете начала работу экспозиция «Помним! Чтим! Гордимся!», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Авторами плакатов выступили студенты Института изобразительного искусства и дизайна под руководством доцента Ольги Ромашковой.

Торжественное открытие провел ректор вуза Денис Сомов. Перед гостями также выступили директор института Александр Рожников и заведующая кафедрой Людмила Русович-Югай. По словам организаторов, студенческие работы показывают не только уважение к истории, но и связь с сегодняшним днем.

«Плакаты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне — это не только переосмысление прошлого, но и попытка найти ответы на вопросы современности. Они напоминают о важности сохранения мира, о необходимости помнить уроки истории и о ценности человеческой жизни», — отметили организаторы экспозиции.

Посетить выставку можно до конца мая.