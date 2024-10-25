Сегодня 11:38 Выставка спецсредств и техники Росгвардии прошла в Коломне 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Коломна

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Росгвардия

Сотрудники Главного управления Росгвардии Московской области провели выставку-форум, посвященную профессиональной деятельности. Мероприятие «Один день с Росгвардией» посетило более 500 школьников.

Представители силовых структур познакомили ребят с историей и деятельностью ведомства. На выставке старшеклассники увидели новейший арсенал: беспилотники, оружие, экипировку и спецтехнику. Самой зрелищной частью форума стала демонстрация работы ОМОН и СОБР. Отряды быстрого реагирования задержали условного преступника и продемонстрировали элементы рукопашного боя.

«Это первое мероприятие такого масштаба с одиннадцатиклассниками. Хотим, чтобы они в полной мере осознали, что такое Росгвардия, для чего она нужна, и чтобы были уверены, что они под надежной защитой», — заявил заместитель начальника главного управления Андрей Шелудченков.

Задач, стоящих перед сотрудниками Росгвардии, много — это охрана общественного порядка, борьба с терроризмом, надзор в сфере оборота оружия. На форуме школьникам рассказали, как вступить в ряды сотрудников ведомства. Специалистов готовят в четырех российских вузах в Саратове, Перми, Санкт-Петербурге и Новосибирске. А в Подмосковье у Росгвардии есть кадетские классы и гвардейская смена. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».