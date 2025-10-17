Выставка-спектакль «История сквозь века» открылась во Дворце культуры в Чехове

В литературно-музыкальной гостиной Дворца культуры «Дружба» прошло открытие выставки-спектакля «История сквозь века», созданного в сотворчестве художника, писателя, музыкантов и исполнителей муниципального округа Чехов. Всех желающих приглашают окунуться в атмосферу 12-го столетия.

Картины художника Натальи Давыдовой передают атмосферу эпохи произведения русской словесности — «Слово о полку Игореве». Фольклорную часть программы исполнил творческий коллектив под руководством композитора Елены Каменской. Музыканты представили фрагмент исторической фолк-оперы по произведениям Юрия Сбитнева о Древней Руси.

В Чехове писатель прожил много лет. Он занимался изучением летописного наследия, что легло в основу романа-дилогии «Великий Князь». Главным героем произведения является русский народ и князь-миротворец — один из первых русских святых Игорь Черниговский.

Посетить выставку можно будет посетить до 9 ноября по будням с 11:00 до 16:30 во Дворце культуры «Дружба», который расположен на улице Чехова, дом № 45.