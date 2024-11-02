Выставка современного искусства откроется в Красногорске 11 ноября

Выставка работ художников мастерской Алексея Шилова пройдет деловом центре «Новатор» в Красногорске с 11 по 15 ноября. Зрители познакомятся с традициями Подмосковья в работах мастеров — стенописи, скульптурах, макетах, а также визуализации проектов.

Как пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области, выставка расскажет об участии мастерской в благоустройстве и оформлении социально-значимых объектов Подмосковья.

Это монументальные росписи Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске, украшения скульптурами и изображениями Центра постинтернатного обслуживания слепоглухих инвалидов имени Мещерякова в Сергиевом Посаде, роспись школы в микрорайоне новое Ступино, а также установка въездной группы города Мытищи.

Посетители увидят и другие креативные проекты — примеры оформления городских пространств и зданий.