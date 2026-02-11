Выставка советских политических плакатов открылась в Серпуховском музее

Выставку советских политических плакатов открыли в Серпуховском историко-художественном музее. Гостям предлагают взглянуть на историю страны через работы, позволявшие формировать дух и настроение разных эпох.

Выставка предлагает посмотреть на историю страны через призму советского плаката.

«С идеей к нам обратился член избирательной комиссии Подмосковья Александр Новосельцев. Он — обладатель коллекции советских политических плакатов», — рассказала исполняющая обязанности директора музея Анна Костырина.

В центре экспозиции — плакаты 1946 года, посвященные первым послевоенным выборам в Верховный совет СССР. Для страны они стали символом возвращения к мирной жизни. Плакаты не только призывали на избирательные участки, но и дарили народу чувство послевоенного оптимизма.

На выставке представили агитационные плакаты разных десятилетий. Благодаря этому можно отследить развитие жанра и изменение стиля художников в зависимости от региона. Все экспонаты — оригиналы.

«На выставке мы представили около 70 плакатов всех периодов организации выборов в СССР», — сказал представитель Избирательной комиссии Подмосковья и автор коллекции Александр Новосельцев.

Выставка будет работать в музее до 22 марта.