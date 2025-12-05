Выставка советских новогодних игрушек открылась в Наро-Фоминске

Наро-Фоминский историко-краеведческий музей распахнул свои двери для тематической выставки «Новый год — пора чудес», обещающей посетителям путешествие во времени — в эпоху советского Нового года.

Экспозиция переносит каждого, кто переступит порог музейных залов, в ушедшую эпоху, напоминая о традициях и знакомых с детства игрушках.

«Заходя в залы, посетители оказываются среди настоящих праздничных инсталляций: здесь возвышаются нарядные елки, украшенные винтажными шарами, переливающимися бусами, блестками и гирляндами, знакомыми миллионам с самого раннего детства. Мерцающий свет огоньков создает ощущение подлинного волшебства, наполняя пространство атмосферой зимней сказки и ностальгии», — сообщили организаторы.

Экспозиция собрала уникальные елочные украшения, представляющие разные десятилетия советской истории — от стеклянных игрушек 1940-х и 50-х годов в виде фруктов, космонавтов и цирковых персонажей, до шаров 70-х и 80-х. Помимо елочных игрушек, гости увидят коллекцию новогодних открыток с поздравлениями, предметы праздничного быта, отражающие дух того времени, а также архивные фотографии.