Выставка советских настольных игр открылась в музее в Серпухове

Интерактивную выставку посвятили советскому периоду. Волонтеры в форме пионеров увлекли посетителей. Дети отметили разницу с современными играми, а взрослые вспомнили юные годы.

Посетители сыграли в морской бой, домино, шашки, шахматы, настольный футбол и хоккей.

«В прошлом году мы проводили подобную выставку. Увидев, что детям это нравится, решили организовать мероприятие снова. Проект носит просветительский характер. Мы поставили перед собой цель — напоминать жителям округа о различных исторических периодах нашей страны с тысячелетней историей. Она всегда была интересной», — сказал участник клуба «Серпуховский рубеж» Владимир Кулаков.