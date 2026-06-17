Выставка собак пройдет в Одинцовском округе

Национальные выставки собак всех пород «Россия 2026» состоятся 20 и 21 июня в «Патриот Экспо». Мероприятие приурочено сразу к двум важным событиям: 35-летию Российской кинологической федерации и Дню кинолога.

Всего на рингах ожидаются представители 261 породы, а общее число участников составит почти 8 тысяч собак. Наибольшее количество заявок поступило на породу вельш корги пемброк. Также в тройке лидеров отечественные породы — русский черный терьер и восточноевропейская овчарка.

Особый акцент организаторы делают на поддержке национального кинологического наследия — на выставке будет представлена 21 отечественная порода: от степенных среднеазиатских овчарок и пушистых северных самоедов до миниатюрных русских тоев и русских салонных собак. Будут на выставке и такие отечественные породы, увидеть которые — настоящая удача.

Всего гостей ждут 29 рингов, оценивать собачье великолепие будут 32 судьи со всей России.