Выставка «Снежная сказка зимы» открылась во Фрязине

Детская библиотека Фрязина создала праздничную атмосферу накануне Нового года, организовав выставку книг в витринах своего здания. Мероприятие получило название «Снежная сказка зимы», и теперь окна библиотеки украшены тематическими изданиями, погружающими прохожих в мир зимней сказки.

«Особое событие запланировано на 30 декабря. В течение часа, с 13:00 до 14:00, посетители смогут ознакомиться с представленной экспозицией и поучаствовать в увлекательном обзоре представленных изданий. Сотрудники расскажут о новинках литературы, посвященных зимним праздникам, природе, традициям и легендам, связанным с зимой, предлагая каждому посетителю выбрать понравившуюся книгу для прочтения на новогодних каникулах», — сообщили организаторы.

Адрес проведения мероприятия: улица Центральная, дом № 23. Все желающие приглашаются посетить выставку бесплатно.