Выставка скульптора Зураба Церетели открылась в Дмитрове

Экспозиция «Больше, чем жизнь» стартовала 19 февраля в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». В залах представлены работы легендарного живописца, а также полотна 20 мастеров советской и российской реалистической школы.

Название символизирует не только колоссальную самоотдачу художника, но и его способность через монументальные формы вести диалог с мировым культурным наследием. Кураторы проекта решили представить и полотна других художников второй половины прошлого века.

На открытии гостей приветствовала директор музея-заповедника Наталья Зарембо, которая поблагодарила представителей Российской академии художеств за содействие в организации проекта. Академики Валерий Малолетков и Мария Переяславец поделились впечатлениями, отметив уникальность и смелость экспозиционного решения. На вечере также выступила певица Анастасия Владимирова.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что это знаковое событие для культурной жизни города. Он подчеркнул, что Дмитров уже не первый год становится местом встречи с искусством Зураба Церетели, и выразил уверенность, что выставка подарит зрителям массу ярких эмоций.

Экспозиция будет открыта для жителей и гостей города до 12 апреля.