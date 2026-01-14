Выставка «Сказки полные чудес» открылась в Щелкове

В библиотечном пространстве Щелкова состоялось знаковое событие для всех ценителей изобразительного искусства и литературы. Заслуженный художник Российской Федерации и профессор ВГИКа Александр Дудин представил свою экспозицию «Сказки, полные чудес».

«Выставка стала результатом уникального синтеза искусств: графические шедевры мастера дополнили изысканные аксессуары ручной работы от дизайнера Олеси Мельниковой, а торжественную атмосферу вернисажа создали живые музыкальные выступления воспитанников Детской школы искусств имени Розума», — отметили организаторы.

Александр Дудин за полвека творческого пути создал около двух тысяч рисунков, из которых семьсот стали иллюстрациями к литературным произведениям.

На выставке можно увидеть виртуозное владение акварелью, гуашью, пастелью, пером и простым карандашом. Диапазон тем художника обширный — от четырех оформленных им изданий Библии до иллюстраций к классике.

Выставка организована при поддержке Щелковского отделения Союза художников Подмосковья и продлится до 2 февраля. Вход свободный.