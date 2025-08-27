Выставка сельскохозяйственных животных пройдет на фестивале в Подольске

Сотрудники ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста в Подольске второй год подряд организуют экскурсионную выставку сельскохозяйственных животных на фестивале «Славянское подворье». На этот раз ученые покажут овец ладожской породы собственной селекции.

Парнокопытные, которых вывели подольские ученые, быстро растут, отличаются крепким здоровьем и способны хорошо адаптироваться даже в жарком климате. Они стали настоящим открытием для современного животноводства.

Гости фестиваля также познакомятся с двумя другими породами овец — романовской и иль де франс. Посетители понаблюдают за быками уникальных отечественных пород, отличающихся высокой выносливостью и неприхотливостью.

Всех желающих познакомят с результатами научных достижений и с редкими породами животных на «Славянском подворье» 30 августа.

Особый колорит празднику придадут встречи с настоящими русскими богатырями — они продемонстрируют силу в зрелищных кулачных боях. А после ярких впечатлений все смогут заглянуть в ресторанный дворик и попробовать блюда кухонь народов России и мира.

Центральной частью мероприятия станет концертная программа: творческие номера представят исполнители и коллективы Москвы и Подмосковья, Тверской и Калужской областей, выступит кавер-группа «Заряд».

Хедлайнером вечера станет Татьяна Куртукова с песней «Матушка Земля».