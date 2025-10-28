Выставка садоводов в Химках собрала 150 питомников России

В садовом центре «Вашутино» в Химках прошла пятая выставка садоводов «Кооперация питомников», которая собрала около 150 питомников из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие стало площадкой для профессионального общения, обмена опытом и заключения деловых соглашений в сфере растениеводства.

Выставка ориентирована на оптовое сотрудничество между питомниками и специалистами отрасли. На площадке представили тысячи образцов растений — от северных хвойных культур до южных декоративных видов. Гости смогли увидеть многолетние цветы, травы, деревья и редкие растения, что наглядно показывает богатство и разнообразие российского растениеводства.

Организаторы отметили, что в этом году на выставке представили много отечественных производителей, выпускающих качественный семенной материал. Это говорит о росте внутреннего производства и снижении зависимости от зарубежных поставщиков.

Кроме экспозиции растений, для участников провели мастер-классы и круглые столы. Специалисты обсудили современные технологии выращивания, вопросы маркировки и оформления заказов, особенности посадки многолетних культур, а также проблемы сохранения редких и исчезающих видов растений.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что выставка «Кооперация питомников» уже стала традиционной площадкой для профессионального общения. Она способствует обмену опытом, внедрению новых технологий и укреплению позиций российских питомников на внутреннем и международном рынках.