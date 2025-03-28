Выставка «Родители» известного художника открылась в Раменском

В малом зале Дворца культуры «Сатурн» состоялось открытие выставки «Родители». Экспозиция, представляющая собой собрание произведений художника Михаила Пилюгина, будет открыта для посещения до 8 апреля.

Михаил Пилюгин — член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и Московского Союза художников родился в 1958 году в городе Мичуринске Тамбовской области в творческой семье художников.

Несмотря на то, что Михаил известен, прежде всего, как график, на выставке «Родители» он предстает перед зрителями как разносторонний художник, представляющий свои работы в самых разнообразных жанрах и техниках — от классической живописи до экспериментов со смешанными техниками.

«Разносторонность — моя фишка. У меня часто меняются настроения, возникают разные понимания сюжета, поэтому в процессе творчества в ход идет все — и акварель, и строгий карандаш и другие материалы», — отметил художник.