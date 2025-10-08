Выставка рисунков к 120-летию профсоюзного движения в России прошла в Можайске

В Можайской библиотеке прошла выставка художественных работ, приуроченная к 120-летию профсоюзного движения в России. Организатором события выступил Профсоюз работников культуры Можайского округа, объединивший для творчества как самих работников учреждений культуры, так и их детей.

На экспозиции представили несколько десятков работ, а особое место заняли рисунки по итогам поездки в сафари-парк, которая запомнилась всем ее участникам. Юных художников наградили грамотами и подарили наборы для творчества.

Еще одним значимым направлением выставки стали работы, посвященные 80-летию Великой Победы. Они показали глубокое уважение молодого поколения к исторической памяти.

«Наша выставка — это важная часть творческой жизни работников. Она укрепляет и семейные ценности, и память о великом подвиге нашего народа, и заботу о развитии талантов. Мы видим, как через творчество укрепляется и растет интерес к деятельности профсоюза у молодежи. И знаем, что самые важные дела мы можем совершить только вместе», — отметила руководитель Профсоюза работников культуры Можайского округа Надежда Повалишина.

Мероприятие продемонстрировало, что профсоюз работников культуры Можайского округа — это объединение единомышленников, где ценят традиции, поддерживают творческие инициативы и воспитывают молодое поколение.