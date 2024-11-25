Выставка рисунков детей участников СВО открылась в Лосино-Петровском

Активисты местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском организовали торжественное открытие выставки ко Дню матери. В фойе Дома культуры поселка Биокомбинат они выставили фото-портреты победительниц конкурса «Я — мама», а рядом — стенд с рисунками детей из многодетных семей и семей участников специальной военной операции.

Торжественное открытие посвятили мамам городского округа. Посетители увидели портреты мам, которые победили на конкурсе, а также оценили работы детей. Рисунки дополнили выставку и отразили любовь, которую дети чувствуют к родителям.

«Эти мероприятия напоминают нам о важности семейных ценностей и роли матери в жизни каждого человека», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».