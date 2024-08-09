Выставка резных панно художника Силаева началась в Серпухове

Фото: Музейно-выставочный центр г.о. Серпухова

Выставка резных панно открылась в музейно-выставочном центре в Серпухове. Посетители смогут увидеть работы мастера резьбы по дереву Сергея Силаева.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в экспозиции представлены цикл картин «Двенадцать праздников» и «Страсти Христовы», а также другие произведения художника.

Выставка, которая проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, завершит свою работу 21 августа.

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