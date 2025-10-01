Выставка ретроавтомобилей прошла в Подольске

В День туризма в парке Талалихина прошла ретровыставка. На площадке были размещены старинные автомобили, мотоциклы и антикварные предметы.

Всего организаторы показали около 50 ретромашин, которые демонстрировали развитие автомобильной моды разных лет.

Руководитель подольского клуба «Ретромобиль» Вячеслав Манейкин рассказал, что самая раритетная машина BMW 1949 года, до сих пор еще в строю, ездит на разные мероприятия, участвует во всяких выставках. В числе редкостей он также отметил инвалидную коляску Серпуховского завода.

В экспозиции участвовали не только подольские коллекционеры, но и гости из Москвы, Рязани, Серпухова, Королева, Чехова и других городов. Дальший путь проделал житель Кирова Игорь Тимошкин — он прибыл на выставку с двумя отреставрированными мотоциклами. По его словам, «первый мотоцикл — это ИЖ-49, 1952 года выпуска, на него ушло четыре года в поисках запчастей; второй — МА Динамо Москва, 1948-го года».