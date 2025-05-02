Выставка ретроавтомобилей прошла в парке имени Талалихина в Подольске

Более 700 человек посетили иммерсивный фестиваль «Подольск не проездом». Одно из главный событий — выставка ретроавтомобилей в парке имени Талалихина.

«Считаю, что эти автомобили являются украшением выставки, поскольку они редкие, сохранились лишь единичные экземпляры. Сегодня посетители иммерсивного фестиваля смогут не только увидеть их, но и сделать фотографии на память», — сказал руководитель Подольского клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» Вячеслав Манейкин.

В парке имени Талалихина на центральной площадке представили около 70 автомобилей, среди который были три довоенных экспоната — ГАЗ-М1, «Паккард» 1938 года и Wanderer 1936 года.

Солисты Подольской филармонии, музыкальные группы «Романы Чехова» и «Письмо на Марс» представили концертную программу. Также прошел показ одежды. Гости познакомились с советской модой из коллекции мастерской Ирины Крапивко и частной коллекции Марины Манейкиной. Наряды создали по книге Александра Боярского «Серенады солнечного лета».

Кульминацией стал показ театральных миниатюр с персонажами, которые бывали в Подольске. Актеры Подольского драматического театра предстали в ролях Владимира Ленина, Льва Толстого, Максима Горького, Федора Шаляпина и Николая Гоголя.

В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» для гостей подготовили мастер-класс по изготовлению праздничных букетов из гофробумаги от артистки в образе подольской комсомолки Гертруды. Также была организована выставка фотографий первомайских демонстраций ХХ века. В центре внимания оказался снимок «Комсомольцы на первомайской демонстрации в Подольске» 1936 года.

В конце подольчане сформировали праздничную колонну и отправились в парк имени Виктора Талалихина на перформативную экскурсию.