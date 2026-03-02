Выставка редких военных экспонатов прошла в Центральной библиотеке Ногинска

28 февраля в Центральной библиотеке имени Пушкина города Ногинск прошло увлекательное мероприятие. В гости к читателям вновь приехали участники поисковой группы «Победа» из соседнего города Балашихи.

С 2007 года волонтеры активно занимаются поиском останков погибших и пропавших без вести бойцов Великой Отечественной войны, а также ведут большую просветительскую работу с молодежью.

Поисковики привезли в библиотеку уникальные экспонаты мобильно-тактильного музея: амуницию и личные вещи солдат, средства связи военного времени, макеты боевого оружия. Участники мероприятия смогли ближе познакомиться, а главное — прикоснуться к вещам и предметам, навечно сохранивших энергетику того периода, вспомнить тех, кто в 1941–1945 годах ценой жизни спас нашу страну от фашизма.

Встречу украсили яркие, эмоциональные выступления заслуженной артистки Московской области Ирины Рыжаковой, а также командира «Победы» Владимира Шульги и его супруги Елены.

Слушатели и зрители поблагодарили поисковую группу за возможность прикоснуться к живой истории и выразили надежду на новые встречи.