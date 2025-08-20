Выставка редких автомобилей прошла в Красногорске

Более 200 автомобилей представили на выставке в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске. В коллекции — советские, немецкие и шведские машины.

Зрители увидели как американские автомобили 1950-х годов, так и итальянские суперкары.

«У нас все, начиная с „Шевроле Бел Эйр“ и заканчивая итальянскими „Ламборджини Муч Лага“ или немецкими внедорожниками», — сказал организатор мероприятия «Автовыходные» Арсений Задорожный.

Большинство экспонатов выставки из частных коллекций.

«Выставил свою машину здесь. В целом, приезжаю сюда часто, каждый год, как мероприятие это началось. Участвую во всех мероприятиях — таких как авторалли, во всех автоклубах», — уточнил участник Андрей Штыканов.

Самые юные посетители смогли сконструировать свои модели машин на творческой площадке. В рамках мероприятия на протяжении

двух дней также проходили мастер-классы и лекции от экспертов автоиндустрии.