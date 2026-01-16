Выставка раритетных игрушек пройдет в Щелкове

Щелковский историко-художественный музей предлагает своим посетителям возможность отправиться в ностальгическое путешествие по страницам истории нашей страны. В залах музея развернута выставка «Когда зажигаются елки», которая продлится до 24 января.

Экспозиция, посвященная советским новогодним традициям, стала настоящим магнитом для ценителей истории и всех, кто хочет вновь прикоснуться к атмосфере детства. Центральное место на выставке занимает личная коллекция Ольги Тулиновой, знатока и энтузиаста советской эпохи.

«Ее собрание — это не просто набор предметов, а машина времени, способная мгновенно перенести посетителей в атмосферу Нового года времен СССР. Здесь представлены редкие новогодние игрушки, каждая из которых имеет свою историю. Особое восхищение у гостей вызывает коллекция антикварных прессопилочных кукол. Эти изящные игрушки, созданные в период с 1920-х по 1950-е годы, являются настоящими произведениями искусства», — сообщили организаторы.

Помимо антикварных игрушек, выставка воссоздает дух времени. Оригинальные старые фотографии, запечатлевшие новогодние праздники прошлого, и детские рисунки на новогоднюю тематику, созданные в советские годы, дополняют экспозицию, погружая посетителей в контекст эпохи.