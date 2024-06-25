Выставка работ воспитанников школы мозаики из Лобни открылась в Подмосковье

Фото: Администрация г.о. Лобня

Школа мозаики из Лобни представила выездную выставку в Подмосковье. Авторы работ — ученики коррекционной школы.

Инициатором проведения выставки стало Московское областное региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». В открытии поучаствовали председатель организации, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова и председатель отделения «Союза женщин России» в Лобне Нина Серегина.

Также в Православной гимназии прошел мастер-класс по рисованию от художника-монументалиста и священнослужителя Дмитрия Котова. Его опыт в педагогике — более 50 лет. Занятия по созданию красочных панно в технике мозаики позволяют развивать в ребятах творческий потенциал.

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