Выставка работ воспитанников школы мозаики из Лобни открылась в Подмосковье

Школа мозаики из Лобни представила выездную выставку в Подмосковье. Авторы работ — ученики коррекционной школы.
Инициатором проведения выставки стало Московское областное региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». В открытии поучаствовали председатель организации, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова и председатель отделения «Союза женщин России» в Лобне Нина Серегина.
Также в Православной гимназии прошел мастер-класс по рисованию от художника-монументалиста и священнослужителя Дмитрия Котова. Его опыт в педагогике — более 50 лет. Занятия по созданию красочных панно в технике мозаики позволяют развивать в ребятах творческий потенциал.