Выставка работ участников клуба «Активное долголетие» прошла в Мытищах

Работы воспитанников различных студий клуба «Активное долголетие» представили на выставке в Мытищах. Она прошла в центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина.

Здесь были представлены десятки работ, сделанных в техниках вязания, рисования, лоскутного творчества, полимерной глины, а также студии текстильных кукол.

Посетила выставку и замглавы Мытищ Ольга Сидоркина. Она высказала свое восхищение трудом и талантом мастериц из клуба «Активное долголетие».

Кроме того, воспитанники студии «Вязания» под руководством Галины Федотовой связали и передали в зону специальной военной операции 2267 изделий. А в 2024 году — 647 изделий. Также в этом году мастерицы связали и передали в перинатальные центры Москвы и Московской области 135 комплектов, в каждый вошли плед, шапка, носки и игрушка.

Выставка будет работать в библиотеке до 10 июля. А записаться в клуб «Активное долголетие» можно по тел.: 8 916 975-12-46

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