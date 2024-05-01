Выставка работ подмосковных художников открылась в Химках | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 17:00 Выставка работ подмосковных художников открылась в Химках Источник фото: Валерия Ерофеева

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Уникальная выставка работ художников Подмосковья «Величие: страна и люди» открылась в Химках. В экспозиции представлены более 200 картин, скульптур и других произведений искусства, объединенные одной темой — любовью к России.

Выставка разделена на несколько тематических разделов: «Дружба народов», «Традиции сквозь время», «Семейные ценности» и другие.

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По словам муниципального депутата Николая Томашова, в музейном комплексе «Артишок» свои работы представили 87 подмосковных художников.

«Важно, чтобы каждый сюда пришел, зафиксировал для себя в очередной раз, чем нам можно и нужно гордиться, какие у нас прекрасные есть города, какие у нас прекрасные есть люди. Есть зал, посвященный великому празднику — 9 Мая. Эти работы еще более актуальны в наши дни. Мы видим, что те подвиги, которые совершали наши деды и прадеды, повторяются и сейчас», — рассказал Томашов.

Выставка продлится до 26 мая, а посетить ее можно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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