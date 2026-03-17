Выставка работ конкурса набросков откроется в Одинцове

Торжественное открытие экспозиции произведений лауреатов межзонального открытого конкурса пройдет в Одинцовском историко-краеведческом музее 19 марта. С 2019 года состязание проводит детская школа искусств «Классика».

Мероприятие организовано при поддержке окружного Комитета по культуре.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 95 учеников подмосковных художественных школ из 12 округов — Одинцовского, Наро-Фоминского, Волоколамского, Жуковского, Можайского, Богородского, Щелково, Домодедово, Люберцы, Красногорска, Серпухова, Подольска.

Возраст участников — от 10 до 17 лет. Конкурсанты выполняли наброски с натуры определенными материалами — карандашом, сангиной, акварелью, причем на выполнение задания, в зависимости от возрастной группы, отводилось от 10 до 20 минут.

Открытие выставки состоится в 16:00, регистрация — в 15:30. Вход свободный. Мероприятие пройдет по адресу: город Одинцово, улица Коммунальный проезд, дом № 1.