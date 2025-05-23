Выставка работ юных художников открылась в Раменском

Во дворце культуры «Сатурн» в Раменском открылась художественная выставка, на которой представлены работы юных талантов из местной «Образцовой» детско-юношеской изостудии. Экспозиция посвящена весенне-летним мотивам.

По словам руководителя изостудии Веры Плюховой, на выставке можно увидеть творческие работы учащихся, раскрывающие тему весны — времени пробуждения природы, когда все расцветает, становится ярко и тепло. Также в экспозиции отражена тема лета — жаркого сезона, когда дети проводят каникулы на даче или занимаются любимыми летними делами.

Заместитель директора ДК «Сатурн» по творческой работе Марианна Рогатина отметила, что изостудия регулярно организует подобные выставки, каждая из которых отличается своей уникальной атмосферой и тематикой. Текущая экспозиция сразу задает настроение лета и демонстрирует искреннее отношение юных художников к своим работам. Она выразила благодарность руководителю студии за отличную работу с детьми и высокие достижения коллектива.

Выставка будет открыта до 25 июня. Гостей также ждет необычная фотозона, созданная учениками изостудии.