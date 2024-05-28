Выставка работ юных художников откроется в Мытищах 30 мая

Фото: Мытищинская галерея искусств

Выставка «Чудесная страна» начнет свою работу в Мытищинской галерее искусств 30 мая. Посетители смогут увидеть работы учащихся художественных школ и студий городского округа.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на выставке представят более 200 работ юных художников выполненные в разных жанрах: от графики до бумагопластики и других творческих направлений.

Выставка, которую организовали при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, завершится 30 июня 2024 года, а посетить ее можно бесплатно.

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