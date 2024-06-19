Выставка работ Ирины Гуськовой в детской библиотеке Лобни откроется 20 июня

Работы художницы Ирины Гуськовой покажут в детской библиотеке Лобни. Также в день открытия состоится знакомство с автором и мастер-класс.

Кроме того, на открытии в библиотеке на улице Циолковского, 3 представят литературно-театральную страничку от книжного клуба «Ученый кот». Все гости поучаствуют в художественном мастер-классе под руководством автора выставки.

Стаж Ирины Гуськовой как художника и педагога — более 30 лет. Она рисует в жанрах портрета и пейзажа. В качестве материалов использует гуашь, акварель и масло. Большинство картин написаны в желтом, оранжевом и голубом оттенках.

На мероприятие можно попасть бесплатно. Нужно лишь предварительно записаться.

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