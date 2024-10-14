Выставка работ художников из Богородского округа открылась в Москве

В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки открылась выставка работ заслуженных художников России Виктора и Марины Орловых. Экспозиция включает более 300 произведений, охватывающих разнообразные темы.

Станковая живопись Виктора Орлова посвящена родной земле: в его работах оживают пейзажи, натюрморты и интерьеры, вдохновленные загородной жизнью Подмосковья и Вологодчины. Эти картины передают атмосферу и красоту российской природы, подчеркивая ее уникальность.

Мастер декоративного искусства Марина Орлова представила свои работы в технике батик и станковой графике. Особенностью ее творчества является пленэрная работа, которая служит источником вдохновения для создания мотивов, воплощаемых в батике. Ее произведения отличаются яркостью и выразительностью, привлекая внимание зрителей.

Творчество Виктора и Марины Орловых признано как в России, так и за ее пределами: их работы были представлены на многочисленных выставках в Германии, Франции, Англии, Чехии, Австрии, Испании, Шри-Ланке, Индии, Китае и Кувейте.

На открытие выставки приехали коллеги из Ногинского Дома Художника, чтобы поздравить авторов с этим событием. Выставка будет открыта для посетителей до 1 декабря.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».