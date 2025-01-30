Выставка работ художника Владимира Галатенко-Яковлева открылась в Серпухове

В Центральной городской библиотеке имени Чехова с Серпухове начала работу выставка заслуженного художника РФ Владимира Галатенко-Яковлева под названием «Мелихово. Взгляд художника». Экспозиция представляет цикл картин, наполненных светом духовности дома Чеховых, красотой природы усадьбы и ее гостеприимной атмосферы.

На торжественном открытии выставки присутствовали студенты Губернского колледжа и члены Серпуховского общества краеведов.

Экспозиция приурочена к 165-летнему юбилею великого писателя Чехова и посвящена мелиховскому периоду его жизни. Картины Владимира Галатенко-Яковлева с особой проникновенностью передают атмосферу мелиховской усадьбы: её пейзажи и интерьеры, наполненные теплотой и исторической значимостью. Для создания этих работ художник на некоторое время поселился в музее-усадьбе Мелихово, что позволило ему глубже погрузиться в мир Чехова.

Владимир Иванович Галатенко-Яковлев — заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской Академии художеств, действительный член Парижской международной Академии наук и искусств, Русской Академии наук и искусств. Его творчество сочетает традиционность и экспериментаторство, реальность и художественный вымысел, что делает его работы уникальными и самобытными.

Куратором выставки выступила Вера Андреевна Федорченко — кинорежиссер, член Международного союза музыкальных деятелей РФ, заслуженный деятель Московского музыкального общества. На открытии она представила документальный фильм «Доктор Чехов», снятый ею в 2006 году в Мелихово. Картина позволила гостям совершить виртуальную прогулку по заповедным уголкам усадьбы Чехова, увидеть знаменитый флигель, в котором была написана пьеса «Чайка».

Завершением мероприятия стала творческая встреча краеведов Серпухова с ответственным редактором журнала «Роман-газета» Еленой Русаковой. Участники обсудили влияние творчества Чехова на современных авторов, а Елена Васильевна рассказала о концепции развития одного из старейших литературных изданий России.

Выставка будет работать до 13 февраля, однако дата закрытия может быть уточнена.