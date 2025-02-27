Выставка работ художника Валентина Чайки открылась в Красногорске

В Центральной библиотеке городского округа Красногорск 21 февраля начала свою работу художественная выставка «Калейдоскоп воспоминаний». Экспозиция представляет творчество талантливого современного художника Валентина Чайки.

На выставке можно увидеть работы самых разных жанров: пейзажи, натюрморты, марины и многое другое. Каждое полотно пропитано искренними чувствами и сокровенными переживаниями автора. Цветочные композиции, сельские сцены и природные красоты родного края — главные темы, которым посвящены произведения мастера.

Выставка будет открыта для посещения до 21 марта. Все желающие могут насладиться многогранным творчеством Валентина Чайки по адресу: ул. Георгия Димитрова, дом 9. Возрастное ограничение: 6+.