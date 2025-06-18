Выставка работ художественной династии Глазуновых пройдет в Егорьевске

Живописные полотна и русские костюмы представят в экспозиции «Русский сад» в Егорьевске. Она откроется 27 июня в местном историко-художественном музее.

Представит выставку Народный художник Российской Федерации, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Глазунов. Он уже побывал в музее Егорьевска с супругой и дочерью.

«„Русский сад“ — это наш семейный проект, автор идеи которого моя жена, участвует активно дочь и другие наши дети. У нас есть семейная коллекция костюмов, которая на выставке соседствует с моей живописью и с моей темой в искусстве, которую я люблю больше всего — это русский национальный образ, русский костюм», — отметил Иван Глазунов.

Идею открыть выставку в округе поддержало руководство местной кондитерской фабрики «Победа». Ее реализуют в рамках социального партнерства. Экспозицию уже увидели ценители искусства из многих стран.

Посетители смогут увидеть здесь шелковые, парчовые ткани, вышивки и богатые украшения русского костюма, а также живописные полотна с привычными любому россиянину пейзажами.

Торжественное открытие выставки пройдет в три часа дня 27 июня. Ее можно будет посетить всем желающим старше шести лет до 13 сентября.