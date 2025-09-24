Выставка работ братьев Марковых открылась в Павловском Посаде

В округе функционирует постоянная экспозиция, посвященная творчеству местных художников — братьев Александра и Павла Марковых. Выставка расположена в выставочном зале «Дом Широкова», который является частью Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса.

Александр и Павел Марковы получили свое художественное образование в Московском художественном училище памяти 1905 года. На протяжении своей творческой карьеры братья часто работали в тандеме, специализируясь на создании портретов и тематических картин, представляющих собой крупные полотна, посвященные важным историческим и социальным событиям.

Начиная с 1930-х годов, они активно участвовали в областных и республиканских выставках. В центре их творческого внимания находились такие темы, как образ Владимира Ленина, а также портреты рабочих из различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, братья Марковы известны своими монументальными произведениями. Они принимали участие в оформлении центральных улиц и площадей Москвы и сотрудничали с сатирическим журналом «Крокодил».

Самой значительной их работой стало художественное оформление Казанского вокзала в Москве. Художники работали над фресками в сотрудничестве с академиком живописи Евгением Лансере. Общая площадь росписей, созданных братьями, составляет около 100 квадратных метров.

Постоянная экспозиция в «Доме Широкова» предоставляет жителям и гостям округа возможность ознакомиться с наследием художников. Выставка открыта для посещения по адресу: площадь Революции, дом 9.