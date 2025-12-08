Выставка работ Алексея Саврасова откроется в музее «Новый Иерусалим» 23 декабря

Выставка «Саврасов и тишина», посвященная 195-летию со дня рождения художника Алексея Саврасова, откроется в музее «Новый Иерусалим» 23 декабря. Как сообщили в Минкультуры Подмосковья, проект покажет разные стороны творчества мастера и сопоставит его работы с произведениями художников других эпох.

«На выставке „Саврасов и тишина“ будет показана связь основоположника русского лирического пейзажа с другими именитыми мастерами, в том числе современными авторами, которые сегодня развивают пейзаж уже через медиаэксперименты. Это подтверждает актуальность наследия Саврасова для художников любых поколений», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На выставке представят 66 работ: 35 полотен самого Саврасова, картины русских пейзажистов XIX–XXI веков, среди которых Архип Куинджи, Исаак Левитан, Николай Дубовский, Аполлинарий Васнецов, Георгий Нисский, а также современные инсталляции и видеоарт. Куратором проекта выступает искусствовед Ксения Новохатько.

«Традиционный подход Музея „Новый Иерусалим“ к выставочной программе — находить неожиданные ракурсы в осмыслении знаковых художников. О расширении контекста восприятия мы говорили на выставках „Мастер Репин“, „Под знаком Рубенса“, „Шагал: между небом и землей“. В юбилейный год Алексея Саврасова мы представим не хрестоматийный рассказ о судьбе мастера, а продемонстрируем его как важное звено в живой цепи русской пейзажной школы», — добавила директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Саврасов считается одним из основателей русского лирического пейзажа. Он сделал природу главным героем своих произведений и повлиял на целое поколение художников. В экспозиции можно будет проследить, как его идеи развивались в дальнейшем. Всего в экспозиции представят 62 произведения из 19 музеев страны и четыре работы из частных коллекций. Некоторые полотна впервые представят после реставрации.