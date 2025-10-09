Выставка работ Академии акварели Сергея Андрияки в Реутове завершится 10 октября

Выставка Академии акварели Сергея Андрияки открылась в Музейно‑выставочном центре Реутова. Экспозиция посвящена осени: уютным улочкам, багровым пейзажам и моментам сбора урожая — все работы выполнены в акварели и собраны коллективным трудом студентов предпрофессиональных курсов академии за многие годы.

Большинство работ выполнены в многослойной технике — том самом приеме, которым славится Академия Андрияки. Посетители отмечают живость и теплоту работ.

«Академия Андрияки предлагает нам выставки необыкновенно высокого качества. Это классическая живопись, классические техники и материалы. Мы видим знакомые сюжеты с того ракурса, который заметил художник», — отметила директор Музейно‑выставочного центра Реутова Антонина Кошкина.