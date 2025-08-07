Выставка «Птицы России» открылась в Раменском музее

В Раменском историко-художественном музее открыла свои двери фотовыставка «Птицы России». Экспозиция представляет собой собрание снимков разных видов птиц, обитающих на территории России — от лебедей и орлов до сов и аистов.

Заведующая экспозиционно-выставочным отделом Раменского историко-художественного музея Татьяна Щербакова рассказала, что главной целью выставки является демонстрация уникальности и разнообразия птиц. Особый акцент сделан на том, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения птиц и их защите. Особенностью данной экспозиции является звуковая инсталляция, которая создает эффект полного погружения в мир природы. Благодаря этой инсталляции гости музея могут не только увидеть фотографии птиц, но и услышать их голоса.

Выставка будет работать до 15 сентября, вход на экспозицию открыт для всех желающих.