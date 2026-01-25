Выставка произведений искусства на тему женственности начала работу в Коломне

На экспозиции в арт-галерее «Лига» представлены работы московской художницы Елены Дмитриевой, члена авторитетных творческих союзов. Выставка под символичным названием «Симфония женственности» продлится до 11 февраля.

Живопись Дмитриевой — это синтез цвета и декора, где свет и колорит создают особое, почти осязаемое пространство, наполненное гармонией. Картины художницы уже известны широкому кругу ценителей. Ее произведения хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и в частных коллекциях по всему миру — от Франции и Южной Кореи до Монголии и Тайваня.

Едена Дмитриева описывает свое творчество как путь к «изысканной простоте» и гармонии. Вдохновляясь своим кумиром Анри Матиссом, она создает работы, где героини, цветы и предметы превращаются в «ноты» и «арабески», складывающиеся в визуальную музыку. Ее женские образы — это символы, напоминающие о внутренней, божественной сути женственности.

Посетить выставку в коломенский арт-галерее «Лига» могут все желающие. Вход на экспозицию свободный.