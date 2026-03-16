Выставка профессий открылась в Лыткарине

В преддверии 15 марта — профессионального праздника работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения — Центральная библиотека подготовила для жителей и молодежи города тематическую экспозицию. Выставка под названием «Много профессий хороших и разных» призвана по-новому взглянуть на труд тех, чьи усилия часто остаются за кулисами нашего повседневного комфорта.

«Жизнь современного города немыслима без слаженной работы сотен специалистов. Мы привыкли к свету в окнах, теплу в батареях и чистоте во дворах, порой забывая, что за этим стоит ежедневный, кропотливый труд. Экспозиция посвящена всем: от слесарей-сантехников и дворников до инженеров крупных ресурсоснабжающих организаций и руководителей управляющих компаний», — сообщили организаторы.

Выставка носит не только информационный, но и прикладной характер. На полках представлена обширная подборка литературы, которая будет полезна как опытным мастерам, так и студентам профильных колледжей: практические пособия, техническая литература, городское хозяйство и менеджмент в ЖКХ.

Организаторы подчеркивают: выставка — это способ выразить благодарность людям, которые заботятся о нашем «общем доме», и одновременно — ориентир для «будущих мастеров», ищущих востребованную и социально значимую профессию.