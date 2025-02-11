Выставка природных минералов откроется в Химках 12 февраля

Экспозицию «Каменное чудо» откроют в выставочном комплексе «Артишок». Посетители смогут подробно изучить процесс художественной резьбы по драгоценным и полудрагоценным камням.

Жители и гости городского округа Химки смогут не только посмотреть на ценные экспонаты своими глазами. Сотрудники выставочного комплекса расскажут подробности создания «рисунка» на камне. Такие экскурсии в «Артишоке» проводят каждую пятницу в три часа дня.

Помимо природных минералов в залах представят десятки ценных картин, выполненных в уникальной технике древних мастеров.

Откроют выставку 12 февраля по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект 2А. Ознакомиться с ней сможет каждый желающий со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Отметим, что экспонаты предоставил подмосковный Музей истории мироздания. Ранее в рамках сотрудничества двух выставочных пространств жители Химок уже смогли познакомиться с коллекцией метеоритов.